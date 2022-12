Toyota - La prima Prius dal vivo che fa girare la testa - VIDEO

Leggi su quattroruote

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Unacosì non c'era mai stata. L'abbiamo vista dala Bruxelles, al Kenshiki Forum, l'appuntamento annuale dellacon la stampa europea per fare il punto sulle strategie nel Vecchio continente, e ha confermato l'impressione ricavata dalle foto diffuse in occasione della presentazione al Salone di Los Angeles, a metà novembre. Cioè quella di un sorprendente salto in avanti soprattutto a livello estetico, ma sul piano prestazionale, con un sistema ibrido, plug-in, che eroga cento cavalli in più di. Venticinque anni di forme insolite. Possiamo spingerci a dire che la, dopo quattro generazioni e cinque milioni di unità vendute nel mondo, è diventata addirittura sexy. Una dote che non aveva mai avuto. Quando fece il suo esordio nel 1997, inizialmente ...