Toyota - C-HR Prologue e bZ Compact Suv | futuro ibrido ed elettrico - VIDEO

(Di lunedì 5 dicembre 2022) La prossima C-HR è praticamente pronta, arriverà nell'autunno del prossimo anno e laha deciso di farla annunciare da una concept che ne delinea il linguaggio di stile: si è vista per la prima volta al Kenshiki Forum di Bruxelles, con il nome assai poco misterioso di C-HR. A dividere con lei i riflettori, un altro modello della medesima fascia di mercato, benché un po' più lungo, la bZSuv. Anche questo piuttosto esplicito, nella sua denominazione, a dichiarare l'appartenenza alla famiglia di veicoli elettrici raccolti sotto il motto beyond zero, bZ, appunto. Gamma in espansione. La strategia multi-powertrain perseguita dalla Casa giapponese sembra premiante dal punto di vista del volume di fuoco: anziché razionalizzare la gamma, come qualche altro costruttore sta facendo, ai danni dei modelli endotermici, la ...