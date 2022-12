Toyota C - HR Prologue | anteprima della nuova generazione

C - HR, ecco l' anteprima de lla nuova generazione ibrida plug - in del Suv compatto. E' stata disegnata presso ED², ilEuropean Design Development che ha sede nel sud della ...DISEGNATA IN FRANCIA - BattezzatoCH - R, il prototipo che prefigura il modello di serie è nato sui tavoli da disegno delEuropean Design Development, il centro stile del Sud ...La concept anticipa la seconda generazione della crossover, attesa nel 2023. Linee futuristiche e motorizzazioni ibride, per la prima volta anche plug-in ...Dal 2014 al 2022. Nel mezzo quasi dieci anni di sviluppo Toyota nel segmento C che hanno portato dalla CH-R concept alla CH-R Prologue, entrambi manifesti di una vettura capace di arrivare sul mercato ...