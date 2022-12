Torino | UFFICIALE | infortunio per Singo | c'è lesione

- Comincia con un' amichevole internazionale contro lo Gzira United il ritiro a Malta dell'... La partita potrà però essere vista in streaming sul canale Facebookdella squadra nerazzura ...Così il sitodel: lo stop per l'esterno dovrebbe essere di circa 20 giorni, difficile vederlo in campo alla ripresa con il Verona per questioni di riatletizzazioni.Il Torino FC ha reso noto sul suo sito ufficiale che venerdì 23 dicembre, alle ore 14.30, presso lo stadio Grande Torino, si giocherà il match amichevole tra la squadra granata e la Cremonese. Il ...Gli Europei di cross Piemonte 2022-La Mandria Park di Venaria Reale (Torino) saranno presentati ufficialmente sabato 10 dicembre, alle 12.30, alla vigilia dell’evento, nella Cappella di Sant’Uberto pr ...