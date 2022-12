Torino | decisione rinviata sull’ergastolo all’anarchico Cospito | si esprimerà la Corte Costituzionale

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Lad’Appello diha accolto alcune eccezioni avanzate della difesa degli anarchici Alfredoe Anna Beniamino, condannati in primo grado per gli ordigni fatti esplodere nel 2006 alla scuola allievi carabinieri di Fossano (Cuneo), e deciso di conseguenza di rinviare allalasulla conferma o meno dell’ergastolo perper il reato di strage politica. Se ladovesse accogliere le eccezioni,sarebbe invece applicata una condanna tra i 21 e 24 anni. Al termine della requisitoria di oggi al Palazzo di Giustizia di, il procuratore generale Francesco Saluzzo aveva chiesto per, detenuto in regime di 41 bis nel carcere di ...

con due ordigni espolosi nella notte che non hanno provocato morti o feriti La corte d'assise d'appello di Torino ha rinviato alla Corte costituzionale la decisione sulla possibilità di concedere le ... La decisione sul rivalutare il reato come strage politica spetta a Piera Caprioglio, presidente della Corte D'Appello di Torino. Caos a Torino durante il corteo degli anarchici per chiedere la liberazione di Alfredo Cospito. In circa 250 si sono mossi dal presidio davanti a Palazzo di Giustizia, dove si è svolta l'udienza d'Appello. È stato richiesto l'ergastolo per Alfredo Cospito. Una notizia che ha spinto gli anarchici ad organizzare un corteo a Torino.