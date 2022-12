Torino | chiesto l’ergastolo per l’anarchico Cospito | si esprimerà la Corte costituzionale

Leggi su tpi

(Di lunedì 5 dicembre 2022) “Condannato in un limbo senza fine, in attesa della fine dei miei giorni”. Lo ha affermato oggiAlfredo, in una dichiarazione spontanea che ha aperto il nuovo processo d’appello in cui è imputato a. Arrivato al 46esimo giorno di sciopero della fame per protestare contro il carcere duro,hal’abolizione di 41bis e ergastolo ostativo, mentre uno di anarchici ha sfilato per le strade della città piemontese. “Non ci sto e non mi arrendo ma continuerò il mio sciopero della fame per l’abolizione del 41 bis e delostativo fino all’ultimo mio respiro per far conoscere al mondo questi due abomini repressivi di questo paese”, ha detto, già condannato a 20 anni per l’invio di due pacchi bomba ...