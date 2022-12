The Voice Kids debutta con Antonella Clerici ma chi saranno i vocal coach?

Leggi su ultimenotizieflash

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Il 13 gennaio 2023 torna TheSenior, la nuova edizione, subito dopo arriverà Thecon i piccoli, i baby cantanti. Al comandoma chi? E’ Davide Maggio ad anticipare che ancora una volta la squadra che vince non si cambia. Per i senior sulla poltrona rossa ciancora una volta Gigi D’Alessio, Clementino, Loredana Bertè e al posto di Orietta Berti i Ricchi e Poveri. Per irestano sulla poltrona D’Alessio, Clementino e la Bertè. Quindi, la formazione resta la stessa, solo Angelo e Angela non faranno parte dell’edizione riservata ai piccoli. Sembra però che il quartonon mancherà ma che il tutto sia ancora da ...