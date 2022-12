Tetto al contante | Bankitalia smentisce il Governo | “Soglie più alte favoriscono l’evasione”

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Roma – “più” per l’utilizzo dell’economia sommersa” mentre “l’uso di pagamenti elettronici permettendo il tracciamento delle operazioni ridurrebbefiscale”. E’ quanto ha detto Fabrizio Balassone, capo del Servizio Struttura Economica del Dipartimento Economia e Statistica della Banca d’Italia, in audizione davanti alle commissioni riunite Bilancio di Camera e Senato sulla manovra 2023. “I limiti all’uso del, pur non fornendo un impedimento assoluto alla realizzazione di condotte illecite, rappresentano un ostacolo per diverse forme di criminalità ed evasione”, ha detto ancora Balassone. Smentite così le parole della premier Meloni, che aveva dichiarato: “Più fai salire ilalmeno ...