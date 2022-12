Terribile incidente sul Grande Raccordo Anulare | morto automobilista

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Tremendoquesta sera a Roma, sul, dove unha perso la vita. Lo scontro è avvenuto all’altezza del chilometro 2,600 in carreggiata interna, tra l’Aurelia e lo svincolo di via Boccea, tra due automobili. Non si conosce ancora la dinamica dello scontro, che è stato. I tentativi di soccorso L’è avvenuto poco prima delle 21:00. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e gli agenti della Polizia Stradale. Ma ogni tentativo di salvare la vita all’è stato vano. Le ferite riportate nello scontro erano troppo gravi. Non si conoscono ancora le condizioni delle altre persone coinvolte nel sinistro, né la dinamica, ancora al vaglio degli agenti intervenuti. A causa ...

