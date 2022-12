Terremoto oggi Perugia 5 dicembre 2022 | info su magnitudo ed epicentro

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Una scossa didi3.7 è stata registrata, lunedì 5, a Pietralunga, in provincia di, a una profondità di 9 chilometri. Notizia in aggiornamento

