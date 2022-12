Terremoto in Italia | paura tra la popolazione e gente in strada

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Una scossa didi magnitudo 3.7 ha interessato nel primo pomeriggio di oggi il perugino. La terra ha tremato alle 15.43 e gli effetti della scossa sono stati percepiti anche in Toscana. Spiega in una nota sul proprio sito l’Istituto nazionale geofisica e vulcanologia come l’epicentro sia nella zona di Pietralunga (PG). La profondità rilevata dagli esperti è di 9 chilometri. Pochi minuti dopo, alle 15.47, sempre nella stessa zona, si è verificata un’altra scossa. Questa volta, sempre secondo quanto rilevato dall’Ingv, di intensità minore: 2.1, con profondità 8 chilometri. Come detto il sisma è stato avvertito anche in Toscana. Il presidente della Regione, Eugenio Giani, ha diramato un messaggio attraverso i canali social per rassicurare la: “Sono in corso le verifiche con la Sala operativa regionale”. Al momento non sono stati ...