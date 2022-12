Tennis mondiale in lutto | muore Bollettieri | maestro dei campioni Ha lanciato Agassi e allenato Sampras

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Stava male da mesi ildei, Nick. Ildi alcuni tra idinon ce l'ha fatta. Aveva 91 anni e un carriera clamorosa alle spalle. Suo, tanto per ...

Un innovatore che creò la prima accademia di. I campioni allenati da Bollettieri E in tanti sono passati dalla scuola del maestro. Oltre ad Agassi anche Boris Becker anche Jim Courier, Monica ...Nick Bollettieri è morto. Il popolarissimo maestro che con la sua accademia ha lanciato alcuni tra i più grandi campioni degli ultimi trenta anni delaveva 91 anni. Aveva allenato tra gli altri andre Agassi, Boris Becker, Serena Williams, Monica Seles e Maria Sharapova . La sua morte è stata confermata anche sui social network da ...Stava male da mesi il maestro dei campioni, Nick Bollettieri. Il maestro di alcuni tra i campioni di tennis non ce l'ha fatta. Aveva 91 anni e un carriera clamorosa alle spalle. Suo, tanto per citarne ...Nick Bollettieri, storico coach del mondo del tennis, è morto all’età di 91 anni. La notizia era stata già vociferata settimane fa, con un post della figlia che dichiarava le condizioni precarie della ...