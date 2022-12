Tennis | Agassi saluta Bollettieri | “Grazie Nick | hai regalato molti sogni”

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Andrehato su Twitter quello che per anni è stato il suo allenatore,, morto oggi a 91 anni. “. Ha dato a tanti la possibilità di vivere il proprio sogno. Ci ha fatto vedere come la vita può essere vissuta al massimo…” ha scritto, allegando una foto con il suo allenatore a petto nudo e lui con la racchetta in mano. SportFace.

Lutto nel mondo del: morto, all'et di 91 anni, Nick Bollettieri, che stato allenatore di alcuni tra i pi grandi campioni della racchetta, come Andr, Boris Becker, Pete Sampras, Jim Courier, Monica Seles, ...E' stato Andreche me lo ha insegnato. Non dovrebbe essere solo l'allenatore ad indicare al ... (Nick Bollettieri, "I cinque consigli per il coach perfetto, articolo del 2013 su TheSpace. ...A 91 anni è morto il coach di origine italiana che ha coltivato generazioni di campioni con disciplina feroce, trasformando lo sport dei gesti nobili in un affare in cui vince chi "sfonda" l'avversari ...In Florida aveva creato la famosa "Nick Bollettieri Tennis Academy", in cui ha accolto e formato fin da piccoli i futuri grandi campioni del tennis mondiale.