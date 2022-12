Tennis | addio a Bollettieri | il coach italo-americano che creò campioni come Agassi | Seles e Sharapova

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Il piu’ famosodidella storia, Nick, e’ morto nella sua casa di Bradenton, in Florida, nella notte di domenica, dopo che nelle ultime settimane erano circolate voci sul peggioramento delle sue condizioni di salute. Aveva 91 anni.ha ‘creato’ un numero incredibile didi: e’ stato infatti allenatore, tra gli altri, degli ex numeri 1 del mondo Andre, Jim Courier, Monica, Mariae Mary Pierce. Ha lavorato anche con Venus e Serena Williams nelle prime fasi della loro carriera e ha allenato giocatori del calibro di Anna Kournikova, Sabine Lisicki e Tommy Haas. Proprio Haas ha reso un commosso omaggio al grandesui ...

... - Nadal a Federer: "Caro Roger, avrei voluto che questo momento non arrivasse mai" - Da Nadal a Baggio, i campioni diventati "amici" del dolore - Roger Federer,dopo la Laver Cup: ", ti ...Prima di reinventarsi coach diNick era già stato molte cose: paracadutista, pilota mancato di jet, straordinario seduttore, venditore, manipolatore di anime ("da giovane ero il tipo che ...A 91 anni, ci lascia il più grande coach della storia del tennis. La sua Tennis Academy, fondata nel 1978, ha cambiato per sempre il modo di approcciare al tennis professionistico ...Il più famoso coach di tennis della storia, Nick Bollettieri, è morto nella notte nella sua casa di Bradenton, in Florida. Dopo che nelle ultime settimane erano circolate voci ...