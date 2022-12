Teen Wolf | The Movie | faccia a faccia tra Scott ed Allison

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Il trailer di: Themostra loMcCall di Tyler Posey che si trovaconArgent (Crystal Reed) dopo la morte dinello show. Il primo trailer di: Theè approdato in rete e mostra la complicata reunion tra. Il film vedrà il ritorno di molti dei personaggi della serie MTV, in onda dal 2011 al 2017, con l'eccezione dello Stiles di Dylan O'Brien. Il film Paramount+ è ambientato 13 anni dopo gli eventi del finale della serie. il trailer anticipa alcune sorprese come il ritorno del personaggio di Crystal Reed,Argent, nonostante la sua ...

