Tavassi rivela una confessione di Micol e prende una decisione definitiva

Leggi su biccy

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Nella casa del Grande Fratello Vip sembrava stesse per nascere una nuova coppia, quella formata da EdoardoIncorvaia, ma alla fine la chimica artistica pare essere finita ancora prima di nascere. I due gieffini sono sempre insieme, ma più passa il tempo e più sembrano una bellissima coppia… di amici. Ierihato ad Antonino chegli avrebbe confessato di avere un interesse, ma pare abbia anche detto che lei dentro la casa del GF Vip non bacerà nessuno. Edoardo allora ha preso unae ha dichiarato di voler gettare la spugna, perché non intende ‘elemosinare’. A questo punto per Edoardonon resta che sperare in un trono di Uomini e Donne. EdoT:”Mi arrendo basta,non starò lì a provarci… non posso ...