Tambay | addio al pilota che in Ferrari raccolse la pesante eredità di Villeneuve

cuore Ferrari' è invece l'apertura de Il Corriere dello Sport che scrive 'Dicied evochi la Ferrari, anche se con il Cavallino il francese corse due stagioni, delle nove che ...al pilota che nel 1982 sostituì Villeneuve dopo la sua tragica morte. L'anno successivo un trionfo indimenticabile a ...In Germania, dopo il terribile incidente in cui Pironi si rompe le gambe e finisce la carriera, Tambay vince la prima gara e la dedica al compianto Gilles”. ‘Addio Tambay cuore Ferrari’ è invece ...Tambay ha militato non solo con il Cavallino, ma anche con squadre prestigiose come McLaren (1978, 1979), e Renault (1984, 1985). Anche a causa dei molti ritiri (61) non è mai riuscito a andare oltre ...