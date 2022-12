Svezia | arrivano i “supermercato sociali” contro la povertà

Leggi su zon

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Anche lapaga le conseguenze della guerra in Ucraina: inflazione e prezzi delle bollette in aumento stanno costringendo l’apparato economico a trovare soluzioni alternative per affrontare la. E’ per questo momento che a Stoccolma, ma non solo, stanno nascendo i “supermercati”, un’invenzione che garantisce anche ai più indigenti di avere accesso ai beni di prima necessità. Si tratta di negozi dedicate alle persone con reddito basso e riforniti grazie a prodotti donati da rivenditori che altrimenti rischierebbero di essere buttati, come per esempio alimenti vicini alla data di scadenza, o con confezioni danneggiate o imperfette. Impegno che si espande anche ai posti di lavoro: il 70% del personale è reclutato grazie a programmi di inserimento lavorativo. “C’è un grande stigma sui banchi alimentari e per ...