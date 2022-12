Supplenze | docente può rinunciare a nomina da GPS senza sanzione se preferisce quella da graduatoria di istituto già assegnata

Se si è lavorato, invece, conbrevi bisogna togliere la RPD (la retribuzione professionale) o la CIA (in caso di Ata). Bene precisare, dunque, che non è importante da dove si viene ......determinato e proposto esclusivamente nella provincia e nella o nelle classi di concorso o tipologie di posto per le quali ilrisulta iscritto nelle graduatorie provinciali per leo ...Nel corso della puntata di venerdì 2 dicembre di Question Time si è parlato di arretrati con il sindacalista di Anief, Stefano Cavallini. Una delle risposte ha interessato chi ha lavorato con Mad. Ha ...Supplenze da MAD per l’anno scolastico 2022/23, alcune istituzioni scolastiche stanno già pubblicando avvisi riguardanti la ricerca di docenti per la copertura di cattedre. Ricordiamo che le domande ...