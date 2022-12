Sull' autonomia Meloni tende la mano alle Regioni | e pressa la Ue sul Pnrr 

(Di lunedì 5 dicembre 2022) AGI - Un invito a lavorare insieme sui temi concreti, che è anche una rassicurazione contro i timori di fughe in avanti sul piano delle riforme. Un'attestazione di rispetto, che è anche uno stimolo a superare gap che segnano ancora le condizioni di vita dei cittadini di una Regione rispetto all'altra, e rischiano di mettere più in ritardo di quanto già sia la tabella di marcia del Pnrr. Giorgiasi presenta alla platea delle, in occasione di 'L'Italia delle Regionì il primo Festival promosso de dProvince Autonome per valorizzare appunto la ricchezza dei territori italiani, mettendo in chiaro le coordinate lungo le quali il governo inaffrontare il dialogo con le. Il tema dell'differenziata, prima ...

differenziata "il governo vuole favorirne l'attuazione in tempi rapidi, in un quadro più ampio di riforme a nostro avviso tutte fondamentali per rafforzare l'attuale assetto dello ..."Vorrei capire quali sono le obiezioni all'" ha affermato il governatore lombardo " sono ...di lungo periodo per superare le politiche poco lungimiranti del passato come ad esempio'...Roma, 5 dic. Sull'autonomia differenziata "il governo vuole favorirne l'attuazione in tempi rapidi, in un quadro più ampio di riforme a nostro avviso tutte fondamentali per rafforzare l'attuale ...L autonomia bisogna farla e farla bene e bisogna trovare l accordo ... La Conferenza delle Regioni ha trovato l accordo all unanimità sul riparto del Fondo Sanitario Nazionale 2022 . Lo annuncia ...