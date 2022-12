Agenzia ANSA

La guardia costiera sta eseguendo un'attività di monitoraggio del vulcanodopo l'intensa attività eruttiva delle ultime 48 ore. Nell'ambito del dispositivo ...dell'area effettuato dall''...La Guardia Costiera ha monitorato la situazione mandando in volo l''Manta' ATR 42 della Base ...- content/uploads/2022/12/Le - immagini - dell - eruzione - del - vulcano - di -_20221205_... Stromboli, l'aereo della guardia costiera sorvola il vulcano durante l'eruzione - Italia La situazione in seguito all' eruzione dello Stromboli resta sotto controllo. La Guardia Costiera sta monitorando il flusso lavico ...Milano, 5 dic. (askanews) - Per il vulcano Stromboli il Dipartimento della Protezione Civile ha disposto il passaggio di allerta dal livello giallo ad arancione e l'attivazione della fase operativa di ...