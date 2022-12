(Di lunedì 5 dicembre 2022) Si discute delle riforme sule sul limite dei pagamenti con il pos nel corso dell'edizione del 5 dicembre di, il talk show di Rete4 condotto da Barbara Palombelli. Tra gli ospiti della puntata c'è Antonio, giornalista, che svelal'Ue stia bloccando tranche deidel: “L'Europa non è che vuole darci idelc'è ildel pos o altro, non ce li dàuna delle riforme è precisamente quella fiscale, che è destinata a ridurre l'evasione fiscale. Non facciamo cortesemente paragoni con la Germania, la Gran Bretagna e l'Olanda, che sono paesi in cui la fedeltà fiscale non è nemmeno paragonabile a quella del nostro ...

Stasera Italia, pos e tetto al contante un falso problema. Caprarica: perché l'Ue ferma i soldi del Pnrr Si discute delle riforme sul contante e sul limite dei pagamenti con il pos nel corso dell'edizione del 5 dicembre di Stasera Italia, il talk ...