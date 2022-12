Sport invernali | bene | bravi | bis! Ma i giovani italiani per Milano-Cortina 2026 scarseggiano

(Di lunedì 5 dicembre 2022) L’avvio di stagione degliha raccontato una storia conosciuta sostanzialmente da ormai due lustri: l’Italia è praticamente competitiva in quasi tutte le discipline (nella passata stagione fu la nazione a conseguire almeno un podio in piùdifferenti), colleziona podi a raffica, sebla quantità di secondi e terzi posti sia percentualmente sempre ben più alta rispetto a quella delle vittorie (come d’altronde accaduto anche ai Giochi di Pechino 2022). Il fine settimana appena trascorso ha regalato i trionfi della fuoriclasse Sofia Goggia nello sci alpino, la rinascita di Lisa Vittozzi e la conferma della sempreverde Dorothea Wierer nel biathlon, gli squilli dello slittino, l’ennesima perla dell’intramontabile Federico Pellegrino nello sci di fondo, la conferma del veterano Omar Visintin nello ...

