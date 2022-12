Sport invernali | bene | bravi | bis! Ma i giovani italiani per Milano-Cortina 2026 dove sono?

(Di lunedì 5 dicembre 2022) L’avvio di stagione degliha raccontato una storia conosciuta sostanzialmente da ormai due lustri: l’Italia è praticamente competitiva in quasi tutte le discipline (nella passata stagione fu la nazione a conseguire almeno un podio in piùdifferenti), colleziona podi a raffica, sebla quantità di secondi e terzi posti sia percentualmente sempre ben più alta rispetto a quella delle vittorie (come d’altronde accaduto anche ai Giochi di Pechino 2022). Il fine settimana appena trascorso ha regalato i trionfi della fuoriclasse Sofia Goggia nello sci alpino, la rinascita di Lisa Vittozzi e la conferma della sempreverde Dorothea Wierer nel biathlon, gli squilli dello slittino, l’ennesima perla dell’intramontabile Federico Pellegrino nello sci di fondo, la conferma del veterano Omar Visintin nello ...

OA Sport

Il video con gli highlights del Super - G femminile di Lake Louise , appuntamento valevole per la Coppa del Mondo 2022/2023 di sci alpino . A trionfare è la svizzera Corinne Suter, che termina davanti ...Seguono aggiornamenti Leggi i commenti: tutte le notizie Gasport 4 dicembre 2022 LIVE Sport Invernali, liveblog 4 dicembre in DIRETTA: l'Italia festeggia 4 podi. Wierer e Visintin secondi, Vittozzi leader Le prossime tre partite, contro Firenzuola, Entella e Ancona, saranno nuovamente di sacrificio: la società ora guarda al mercato invernale Al Barbetti di Gubbio è arrivata per il Siena la quinta ...E tutti. Come quello dell’Italia degli sport invernali, che si prepara all’abbuffata di casa a partire dal prossimo fine settimana, quando Goggia e compagne saranno di scena a Sestriere nel Ponte dell ...