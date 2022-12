Spazio | Meteosat Mtg-1g pronto a lancio | innoverà previsioni meteo

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 5 dicembre 2022) (Adnkronos) – (dall’inviata dell’Adnkronos Andreana d’Aquino) – E’a partire il primo satellite geostazionariodi Terza Generazione (Mtg-I), che sarà lanciato il prossimo 13 dicembre dalloporto europeo di Kourou, nella Guyana francese. Questa nuova e futuribile macchina spaziale per leè frutto del programma Mtg nato dalla collaborazione tra l’Agenzia Spaziale Europea (Esa) ed Eumetsat, l’Organizzazione europea per l’esercizio dei satellitirologici, ed è l’erede del successo delle precedenti generazioni tutt’ora operative. Il nuovogarantirà la continuità dei dati per lerologiche dei prossimi due decenni. E l’Italia ha un ruolo ...