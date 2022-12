Spari a Roma | il motociclista si affianca e apre il fuoco | ferito 21enne | terrore in strada

RomaToday

La zona di Via dell'Archeologia aè tra le più note piazze di spaccio del centro Italia. Aggressioni e ferimenti tra spacciatori sono frequenti. Non si esclude che anche in questo caso possa ...Jasna Durii, la bravissima attrice che l'interpreta, mi ha ricordato Anna Magnani in "città ... dove dei bambini giocano a pallone, e si sentono le raffiche degli. Il potere drammatico del ... Spari a Roma, ventunenne ferito in strada. Giallo sulla dinamica: la versione non convince nei box antistanti sono state rinvenute 2 armi comuni da sparo entrambe risultate provento di furto e munizionamento da caccia. L’arresto è stato convalidato e per l’uomo è stata disposta la misura ...(ANSA) - ROMA, 05 DIC - "Ero in auto con un amico quando uno scooter si è avvicinato con a bordo due persone e uno di loro ha estratto una pistola e mi ha sparato al braccio". E' quanto ha raccontato ...