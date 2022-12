Spalletti e Vieira | quante risate

Tutto Napoli

Il video pubblicato sui profili social del Napoli: il tecnico azzurro Lucianocon, risate e scherzi tra i due in Turchia (Video Twitter ...Calcio Napoli - Sorpresa nel ritiro del napoli ad Antalya. A far visita a Lucianoè Patrick Vieria, ex calciatore di Inter, Arsenal e Juventus, che oggi allena la squadra del crystal palace che affronterà proprio il Napoli in amichevole. Di seguito il video postato sui ... VIDEO - Visita a sorpresa per Spalletti: che abbraccio con Vieira! Durante la seduta del mattino del Napoli al Winter Football Series by Regnum c'è stata l'incursione di Patrick Vieira ...L'ex campione francese è stato accolto in maniera calorosa dall'allenatore del Napoli, molto felice di poterlo incontrare.