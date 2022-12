Spagna | Luis Enrique | “Giocheremo come sempre | siamo venuti qui per fare sette partite”

Leggi su sportface

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Il commissario tecnico della, a poche ore dal match contro il Marocco valevole per gli ottavi di finale dei Mondiali di Qatar 2022, ha parlato in conferenza stampa: “Non cambieremo la nostra filosofia di gioco. I giocatori stanno tutti bene. Sono tutti a disposizione, potrò contare su 26 uomini nell’allenamento di questa sera. Per quanto riguarda la tattica non cambieremo nulla: continueremo a giocareabbiamofatto. Questo non significa che domineremo. Incontreremo squadre di alto livello, con giocatori di alto livello. Il Marocco viene da un’ottima fase a gironi. Il nostro obiettivo èquello di costruire il gioco da dietro. Quando difendiamo i nostri attaccanti sono i primi difensori: è un lavoro di squadra”. L’ex ...