Sorpreso a spacciare nonostante i domiciliari | arrestato 23enne

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoUn giovane agli arrestiè statodai Falchi della Squadra Mobile di Napoli per detenzione a fini di spaccio di stupefacenti. Gli agenti hanno trovato nell’abitazione dell’uomo, un, un involucro con circa 5 grammi di cocaina, 12 bustine contenenti circa 18 grammi di marijuana, 9 involucri con 42 grammi di hashish, un bilancino di precisione, diverso materiale per il confezionamento della droga, due telecamere collegate ad un impianto di videosorveglianza che inquadrava il ballatoio e la porta d’ingresso dell’abitazione e quasi 27 mila euro. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

