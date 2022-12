Sopracciglia come capelli | ecco come tingerle | pettinarle e abbinarle

Leggi su amica

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Leora si possono anche colorare. In pendant con la tinta del rossetto. Foto Anairam per Amica Dipinte, schiarite o addirittura cancellate. Lesono alla base del nuovo senso del decoro. Mettetele al centro del look. Non passerete inosservate.e con quali prodotti.: cosa usare per scolpirle Foto Massimiliano De Biase per Amica A ognuno il suo mestiere. Da sinistra, Pomade Brow Brush di KVD Beauty cesella la cera. Microfilling Pen di Benefit disegna il pelo. Brush a spirale di The BrowGal scolpisce ed elimina i residui. 24Ore Brow Tint di DEBORAH MILANO assicuraperfette e naturali grazie a un triplo applicatore: il primo riempie, il secondo ...