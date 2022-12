Sono sotto choc | disgustato | l' insulto terribile a Crosetto | reazione durissima

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Guidonon usa giri di parole e a Quarta Repubblica parla di chi, in un momento così delicato per il Paese, soffia sul fuoco per accendere questo autunno. Il ministro della Difesa punta il dito contro il leader dei Cinque Stelle, Giuseppe Conte: "come cittadino, preoccupato come persona, ma mi dà la forza di combattere di più, quella mano è stata armata da chi come Conte e alcuni giornalisti hanno fomentato l'odio", ha affermato commentando le immagini di un partecipante alla manifestazione di sabato scorso che ha detto che non si sarebbe strappato i capelli per un atto di violenza contro di lui. Poiha anche parlato della manovra varata dal governo che sta subendo attacchi da diversi fronti, non ultimo quello di Bankitalia sul tetto al contante e i pagamenti col Pos: "Non si ...