Sonepar Italia | nuova piattaforma omnicanale proprietaria

Industria Italiana

Il gruppoha annunciato che la sua controllataha siglato un accordo per l'acquisizione del ramo d'azienda di Dime s.r.l., specializzato nella distribuzione di materiale elettrico. L'accordo, che diventerà effettivo dal 1 gennaio ...L'AQUILA - Il gruppoha annunciato che la sua controllataha siglato un accordo per l'acquisizione del ramo d'azienda di Dime s.r.l., specializzato nella distribuzione di materiale elettrico. L'accordo, che diventerà effettivo dal primo ... Sonepar Italia spinge sull'online e sulla digitalizzazione con una nuova piattaforma omnicanale Industria Italiana Sonepar Italia, azienda di riferimento a livello nazionale nella distribuzione di materiale elettrico ad aziende, installatori e utilities, che ha toccato nel 2021 un fatturato di 1,1 miliardi di euro ...Il gruppo Sonepar ha annunciato che la sua controllata Sonepar Italia ha siglato un accordo per l'acquisizione del ramo d'azienda dell'impresa abruzzese.