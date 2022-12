Sondaggio La7 | Fratelli d' Italia doppia il Pd | l' umiliazione di Meloni a Letta

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Come andrebbero le elezioni se si votasse oggi? A rispondere a tale domanda ci pensa ildi Swg realizzato per il Tg di La7 condotto da Enrico Mentana, che nella trasmissione del 5 dicembre snocciola i dati dei partitini.d'non ha la minima intenzione di arrestare la propria crescita e ...

Swg: le tabelle Fratelli d'Italia sostanzialmente stabile al 30,3% nel consueto sondaggio Swg del tg de La7 del lunedì sera. M5S fermo al 16,9%. Nuovo tonfo del Pd al 15,8%. Azione Italia Italia Viva sale all'8,1% tallonata dalla Lega che torna a crescere al 7,8%. Forza Italia al ... Il sondaggio politico di lunedì 5 dicembre 2022 Il centrodestra continua a crescere e arriva al 45%. Il Partito democratico non arresta il crollo: è al 15,4%. Anche il Movimento 5 Stelle torna a perdere voti ... Per i sondaggi, Fratelli d'Italia di Meloni cresce dello 0,5% in settimana, male invece il Partito democratico e il MoVimento 5 stelle ...