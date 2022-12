(Di lunedì 5 dicembre 2022) Glipreferiscono il Pos. Uno dimedia Research di cui parla oggi Alessandra Ghisleri su La Stampa dice che soltanto il 33% condivide la linea del governo Meloni sui pagamenti elettronici e ladi 60. Dopo gli esperti che hanno segnalato come l’80% dei pagamenti con bancomat e carte di credito sia già sotto la, l’esecutivo incassa anche questatura, mentre Giorgia Meloni già prepara il parziale dietrofront. Secondo ilo il 56,2% degliil provvedimento. Tra questi un terzo degli elettori di Forza Italia e Fratelli d’Italia. E la maggioranza degli elettori della Lega. In compenso la misura è molto apprezzata dai commercianti: il 65,2% la promuove. ...

Open

Si vota in Lombardia e lui parla da Milano: 'Lo sannoamici del Pd lombardo: se Majorino decide ... Io ci credo fino all'ultimo', immagina nonostante idiano la sua candidata al 15% e ...ventilavano una disfatta in uno dei suoi storici fortini e Matteo Salvini era impegnato ... ruolo che ha rivestito perultimi tre anni, attraversando tutto il periodo Covid, arrivato tra ... Sondaggi, gli italiani contro la soglia del Pos a 60 euro: il 56% la boccia Elezioni in Lombardia, sondaggi e sfida a due: Letizia Moratti con il 27% e Attilio Fontana che resta il favorito con il 42% delle preferenze attribuite ...Gli attacchi aerei russi hanno privato milioni di cittadini di elettricità, riscaldamento e acqua. La Cnn l'ha definito "l'inverno della disumanità di Putin". Gli Usa: "C'è una riduzione del ritmo del ...