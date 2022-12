Soldi | potere | futuro; il vertice Cina-Arabia Saudita potrebbe segnare il mondo

(Di lunedì 5 dicembre 2022) L’attesotra il presidente cinese Xi Jinping e l’erede designato al trono dell’, il principe Mohammed Bin Salman (MBS), si svolgerà a Riyadh il prossimo 9 dicembre. Secondo le prime indiscrezioni, il leader cinese arriverà nella capitale del regnoil 7 dicembre ma oltre a questo la visita è ancora avvolta nel mistero, visto che sia i sauditi che i cinesi non hanno voluto rispondere alle domande delle stampa sulla visita di Xi, sull’agenda dele su quanto durerà la visita del presidente cinese. É evidente che entrambe le parti tentino di mantenere un profilo basso, visto che a Washington l’avvimento dellaall’è visto come un tradimento dei sauditi nei confronti del loro ...

