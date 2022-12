Sisal Wincity | al via la collaborazione con lo chef Simone Rugiati 

(Di lunedì 5 dicembre 2022) MILANO (ITALPRESS) – Passione per il buon cibo. E' questo lo spirito che unisceda cui nasce unatriennale sancita per dare voce all'espressione di una continua ricerca della qualità che rappresenta l'anima dell'accordo. Il pubblico di Milano ha scoperto le novità con un aperitivo alla presenza dellopresso Diaz 7 a Milano. Da un lato la filosofia e l'esperienza nella ristorazione e nel banqueting di alto livello diRugiati, da sempre capace di coniugare tradizione e creatività con l'attenzione alla sostenibilità. Dall'altro, un format d'intrattenimento unico dove la ristorazione si integra perfettamente con il territorio e luoghi eclettici ed eleganti dove ...

Redazione Jamma

