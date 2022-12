Silvio | 55 anni | corre a casa ad accudire i genitori | si stende sul divano e viene colpito da un malore Trovato morto dalla madre

(Di lunedì 5 dicembre 2022)ad, sisule muore d'infarto. Così èBarina , 55, a Barbariga di Vigonza, in provincia di Padova. L'uomo, che lavorava come saldatore, ...

leggo.it

Corre a casa ad accudire i genitori , si stende sul divano e muore d'infarto. Così è mortoBarina , 55, a Barbariga di Vigonza, in provincia di Padova. L'uomo, che lavorava come saldatore, seguiva gli anziani genitori mattina, sera e durante la pausa pranzo. È successo venerdì. ...VIGONZA - Malore fatale mentre guarda la televisione a casa dei genitori:, 'Cilo' per gli amici, è morto così a 55. Quella di venerdì è stata una sera che sembrava come tante altre dopo una impegnativa giornata di lavoro.Barina aveva cenato mangiando una ... Silvio, 55 anni, corre a casa ad accudire i genitori: si stende sul divano e viene colpito da un malore. Trova Corre a casa ad accudire i genitori, si stende sul divano e muore d’infarto. Così è morto Silvio Barina, 55 anni, a Barbariga di Vigonza, in provincia di Padova. L'uomo, che lavorava come saldatore, ...E' stata recentemente annunciata la decisione che è stata presa su uno dei tv show più amati del piccolo schermo italiano ...