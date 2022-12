“Si ritira oggi” GF Vip 7 | la scoperta sul concorrente dopo il confessionale

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Una serie di eventi avvenuti in queste ultime ore nello spiato appartamento di Cinecittà ha fatto pensare il peggio al gran numero di fan di Antonino Spinalbese. Pare che l’ex fidanzato di Belen Rodriguez, nonché padre della secondogenita Luna Marì (2021), stasera sia pronto ad abbandonare per sempre il GF Vip 7. Lui stesso ha rivelato di aver già preparato le valigie. Questa ora imminente 20esima puntata del GF Vip 7 potrebbe riservare un retroscena amaro per gli estimatori di Antonino Spinalbese, e di tutte le dinamiche che ha generato oltre la porta rossa. È davvero deciso sul ritiro? Ore nelcon la psicologa. GF Vip 7, Antonino Spinalbese pronto arsi La decisione sarebbe stata presauna lunga riflessione, condivisa a quanto pare anche con Piera, la mitica psicologa di Cinecittà sin dai ...

Il Sole 24 ORE

In giro per il web ha cominciato a diffondersi una notizia bomba sulla prossima puntata del GF Vip , che andrà in onda stasera (lunedì 5 dicembre 2022). Ebbene, pare proprio che Antonino Spinalbese ...... alle urne il 12 febbraio Lazio/2 - Il 5s alza la posta: "Parliamo col Pd solo seD'Amato" ... Salvini "segretario felice" "Sono un segretario felice, fra ieri enella sola Lombardia si ... Ucraina ultime notizie. Kiev, Mosca ritira alcune truppe da sponda orientale del Dnipro L’età avanza e il centrocampista inglese decide che è arrivato il momento di smettere. Il 16 maggio Beckham annuncia il ritiro dal calcio giocato al termine della stagione 2012-2013. Arriva a ...Si è sparsa la voce che Sophia Loren sarebbe stata ricoverata e sarebbe in una situazione critica.Queste sarebbero infatti le ore decisive per lei ...