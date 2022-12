Serie B1 | crisi Olimpia | le telesine incappano nella terza sconfitta di fila

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Tempo di lettura: 4 minutiaperta e ormai conclamata per l’Volley San Salvatore Telesino che a Roma, contro la Volleyrò Casal De’ Pazzi,nona giornata del campionato nazionale diB1Girone E, cade per lavolta. Unabruttissima e netta, 3 a 0 il conto dei set (25-17 25-16 25-19, i parziali) per le ragazze di Eliseo che dopo un avvio di stagione positivo, un proseguo altalenante non riescono più a trovare ordine, continuità, gioco e punti. La situazione in casa telesina è quella di calma ma urge comunque una scossa per leche in poche settimane sono riuscite a “bruciare” quanto di buono fatto vedere nelle prime uscite tanto da aggiudicarsi il titolo di rivelazione. Le scelte – Coach Eliseo schiera quanto di meglio può ...