Senegal | Cisse | “Siamo la 18esima squadra al mondo | continueremo a lavorare per alzare il livello”

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Aliou, tecnico del, ha parlato in conferenza dopo la sconfitta contro l’Inghilterra negli ottavi di finale del Mondiale in Qatar. “La prima mezz’ora è stata buona abbiamo avuto occasioni per segnare, ma senza riuscirci. Avevamo di fronte unadi forte impatto, che ci faceva indietreggiare, poi abbiamo preso due gol prima dell’intervallo. Il terzo poi, all’inizio del secondo tempo, ci ha tolto dalla partita”. Il tecnico ha poi continuato: “Devo dire che giocatori non si sono mai arresi, hanno continuato a giocare e cercare di andare avanti. Noilaal, secondo la Fifa, loro sono la quarta o la quinta. Abbiamo lavorato anni peril nostroe ora dobbiamo continuare per poter ...

TUTTO mercato WEB

Ilperdona, l'Inghilterra no, perché negli ultimi minuti del primo tempo la gara cambia. E ... La squadra di, in panchina regolarmente dopo l'influenza della vigilia, sbanda e va in ...C'è partita per mezzora, e anzi è ilad andare più vicino al gol in un paio di occasioni. Poi, come negli altri ottavi fin qui, è la big a dominare in lungo e in largo, mostrandosi più cinica, forte, abituata a questi ... Aliou Cissé guida il Senegal dalla panchina con l'Inghilterra: ha superato l'influenza Lo ha detto il ct del Senegal, Aliou Cisse, dopo la sconfitta con l'Inghilterra negli ottavi di finale in Qatar. "Devo dire che giocatori non si sono mai arresi, hanno continuato a giocare e cercare ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...