Sci di fondo | Coppa del Mondo Beitostolen 2022 | programma | orari | tv | streaming Il calendario completo

Leggi su oasport

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Da Norvegia a Norvegia, da Lillehammer a. Sembra un po’ questo il mantra per quanto riguarda ladeldi sci diper questa fase iniziale. Stavolta c’è una variabile differente, e che si lega alla prima staffetta mista della stagione. Questa andrà in scena domenica, come evento conclusivo della settimana. Si va avanti con due norvegesi al comando delle rispettive classifiche didel, Paal Golberg al maschile e Tiril Udnes Weng al femminile. In campo maschile l’Italia può sorridere in quanto ha Federico Pellegrino attualmente posizionato terzo, un risultato di tutto rispetto che, però, sarà messo a dura prova dalla conformazione prevalentemente classica della settimana in fase di inizio. Sci di, poker norvegese nella 20 km a ...