Sci alpino | Coppa Europa 2022-2023 | la svedese Loevblom vince il gigante di Zinal Ottave Zenere e Pomare

(Di lunedì 5 dicembre 2022) LaHilmasi è imposta nelfemminile di. Una rimonta clamorosa quella di, che nella seconda manche ha recuperato ben ventiquattro posizioni, ottenendo la sua seconda vittoria della carriera nel circuito di. Secondo posto per la svizzera Melanie Meillard, che ha accusato un ritardo di 41 centesimi dalla vincitrice. Doppietta austriaca sul gradino più basso del podio, visto che in terza posizione a pari merito hanno concluso Magdalena Kappaurer ed Elisa Moerzinger, staccate entrambe di 1.04. Quinta laMoa Bostroem Mussener (+1.17), che ha preceduto la francese Karen Smadja Clement (+1.18) e l’austriaca Elisabeth Kappaurer (+1.20). ...

La presentazione delle squadre di, snowboarde freestyle e freeski è in programma venerdì 9 dicembre alle 14 nel piazzale Fraiteve a Sestriere, nell'ambito del programma di eventi ...Ancora l'Italia protagonista: il Sestriere torna in Coppa del Mondo, Wierer e Vittozzi in Austria per dare ...Complici le nevicate abbondanti di questi giorni e le temperature rigide, la ripresa dello sci nel resto del comprensorio di Arabba ... Sul posto è intervenuta una squadra del soccorso alpino di ...Sara un intenso weekend di gare, di festa e di allegria, un’occasione unica per assistere alle spettacolari gesta sportive delle migliori atlete al mondo ed assaporare le bellezze di un territorio ch ...