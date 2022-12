Sci alpino | Coppa del Mondo Sestriere 2022 | programma | orari | tv | streaming In calendario gigante e slalom

(Di lunedì 5 dicembre 2022) La doppia trasferta nordamericana è ufficialmente messa alle spalle, per cui il Circo Bianco è pronto per fare il suo viaggio di ritorno verso il Vecchio Continente. Ladeldi scifemminile-2023 è in direzione Europa e, più precisamente, direzione Italia, dato che si gareggerà alnel corso del weekend in arrivo. Cosa propone ildel fine settimana italiano? Le donne saranno impegnate in unnella giornata di sabato, mentre domenica si chiuderà ilcon una prova tra i rapid gates. Le atlete italiane, ovviamente cercheranno di primeggiare sulle nevi di casa, con la gara tra le porte larghe che vedrà ovviamente Marta Bassino e Federica Brignone tra le grandi favorite. Per quanto riguarda lo ...

Di seguito il programma delle gare di Sestriere e Val d'Isere, valevoli per la Coppa del Mondo 2022 - 2023 di. Le gare saranno trasmesse in diretta tv RaiSport HD e su Eurosport, in diretta streaming su Rai Play, Discover+, SkyGo, NOW TV, mentre non mancherà la consueta DIRETTA LIVE scritta su OA ...VIDEO -, LA CADUTA DI FRANZONI AL SUPERG DI BEAVER CREEKNiente tripletta per Sofia Goggia a Lake Louise: dopo i due successi consecutivi in discesa, l'azzurra sbaglia nella prima parte del superG e lascia campo libero alle rivali, che ringraziano. Il ...Ecco, di seguito, le immagini della prova impeccabile nel superG odierno di Lake Louise di Corinne Suter , che ha meritatamente conquistato il ...