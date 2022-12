Schlein si candida a guidare il Pd Sfida del terzo polo | ticket Moratti - Majorino

(Di lunedì 5 dicembre 2022) - Si riorganizza il fronte delle opposizioni. Questa mattina incontro fra Conte e Landini. Nelsi rafforza l'asse fra Italia Viva e Azione e in vista della tornata elettorale in Lombardia, ...

Tiscali Notizie

- Si riorganizza il fronte delle opposizioni. Questa mattina incontro fra Conte e Landini. Nel terzo polo si rafforza l'asse fra Italia Viva e Azione e in vista della tornata elettorale in Lombardia, ......Benedetti - Corbis Getty Images Oggiè al centro della cronaca per la sua candidatura a segretaria del Partito democratico, che ha dato la stura a un'infornata di giudizi: perché sia ... Schlein si candida: 'Con noi una storia nuova per il Pd' “E se fosse Elly Schlein, “donna che ama una donna”, a guidare il Pd verso un nuovo centrosinistra“, ci chiedevamo lo scorso 29 settembre, poche ore dopo le dimissioni di Enrico Letta da segretario ...Da anni la sinistra italiana si accapiglia tra diritti civili e diritti sociali, ma per la nuova candidata alla segreteria PD questo conflitto non esiste.