Schillaci sconfessa Speranza | “Mai più obbligo vaccinale Persino in Cina si ribellano ai lockdown”

(Di lunedì 5 dicembre 2022) “Sul Covid è tempo di dare un messaggio di discontinuita’ con il passato. La popolazione è esasperata, perfino inormai sia chiusure e divieti. Siamo entrati in un’altra fase, non più degli obblighi ma della persuasione: responsabilizzare i cittadini, non obbligarli. Oggi in Italia ci sono temi sanitari più importanti e impellenti del virus”. Lo ha dichiarato in una intervista al quotidiano Libero il ministro della Salute, Orazio. “Uno degli effetti collaterali più dannosi della lotta al Covid 19 – ha detto il ministro – è stato aver costretto la maggior parte delle strutture ospedaliere a concentrarsi sul contrasto al contagio, con la conseguenza di un forte rallentamento o addirittura della sospensione delle altre attività sanitarie, per cui sono risultate compromesse le iniziative di prevenzione, ...