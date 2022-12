Scemenza burocratica | cambiano nomi alle vie per “aiutare gli stranieri”

Leggi su nicolaporro

(Di lunedì 5 dicembre 2022) La faccenda è molto semplice e non ha a che fare con le elezioni, con i segretari di partito o con le bizzarre scemenze di Saviano, Michela Murgia o Laura Boldrini: la sinistra, perdendo sempre, perdendo tutto, ha vinto. Ha fallito nell’ideologia, nel consenso popolare, ma ha saputo tessere una tela di ragno che non lascia fuori niente e che, piano piano, avvelena tutto. Ha saputo imporre una religione senza dio, e c’è il recente saggio di Chantal Delsol, “La fine della cristianità”, e c’è l’altro saggio di Ryszard Legutko, “The demon in democracy”, da studiare insieme: allora si comprende bene che la sinistra postmarxista ha saputo rilanciarsi capovolgendo i valori della cultura cattolica in antivalori pop. La religione senza Sacro ha sostituito il vecchio Dio coi feticci buoni per ogni causa, il gender, il migrantismo, il climatismo. Ce l’ha fatta grazie al combinato disposto di un ...