Scatta l' embargo sul petrolio russo | l' Opec+ attendista

L'al petrolio russo dell'Ue e il price cap a 60 dollari al barile entrano in vigore. E, fra l'incertezza sull'impatto che le nuove misure avranno, l'Opec+ prende tempo e mantiene invariati gli ...Da oggil'europeo al petrolio russo: sono vietate le importazioni di greggio via mare (non quelle attraverso gli oleodotti) e secondo i calcoli della Commissione Ue questo dovrebbe bloccare il ... Le Borse di oggi, 5 dicembre. Petrolio, scatta l'embargo alla Russia. La Cina sul tetto al prezzo: "Cooperazione con Mosca" L'embargo al petrolio russo dell'Ue e il price cap a 60 dollari al barile entrano in vigore. E, fra l'incertezza sull'impatto che le nuove ...L'attivazione di un “price cap” coincide con l'entrata in vigore di un embargo UE sul petrolio russo trasportato via mare – a diversi mesi di distanza dalla decisione simile già attuata da Stati Uniti ...