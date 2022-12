Satin sul Napoli | ' ' Ha un po’ di margine di vantaggio perché è stato molto superiore alle altre' '

Leggi su terzotemponapoli

(Di lunedì 5 dicembre 2022) A Radio CRC, nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete'', è intervenuto Bruno, agente sportivo. Queste le sue parole: “Se la Francia può vincere il secondo Mondiale di fila? Speriamo che alla fine vinca almeno uno tra Messi, Neymar e Mbappè. Per la Francia sarà un osso duro l’Inghilterra, non sarà facile. Ieri c’era una differenza importante tra Inghilterra e Senegal, passare il turno senza Manè è già qualcosa di positivo per questo non credo che sia una delusione troppo grande per i tifosi del Senegal. Gendrey? È motivatissimo ed è felice di essere al Lecce. Il Lecce con pochi soldi sta facendo miracoli. Se mi sta entusiasmando il? Sta giocando ad un livello straordinario dall’inizio della stagione. La domanda è sapere se dopo la ripresa riuscirà a mantenere la stessa condizione o se ci sarà un calo. Ha un po’ di ...