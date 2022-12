Sant’Agata de’ Goti | il giovane Lorenzo Della Ratta aderisce a Forza Italia

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoinfermiere e da sempre impegnato nel sociale,. “guarda con particolare interesse ai giovani pronti ad apportare un contributo propositivo al territorio e al partito. Sono certo che l’entusiasmo diarricchirà ulteriormente le azioni che i riferimenti locali distanno ponendo in essere.de’è una città che merita un’attenzione sempre alta e concreta. Opereremo, infatti, sempre con serietà e costanza rappresentando in ogni sede le criticità che il territorio presenta per contribuire al rilancio di una realtà piena di ...