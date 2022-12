Sanremo 2023 | gli esclusi celebri con qualche polemica

Leggi su dilei

(Di lunedì 5 dicembre 2022), all’indomani dell’annuncio dei 22 big in gara, con alcune sorprese e incredibili ritorni, esce immancabile la “black list” ovvero quella meno gradita degli. E se alcuni sono nomi giovani, che ci si aspettava di trovare vista la predisposizione di Amadeus per la musica nuova (Sangiovanni, AKA7even, Francesca Michielin, Coez) altri sono big che davvero non ci aspettava di trovare tra i respinti, come Ermal Meta e Raf, o che addirittura cominciamo a pensare che abbianoconto in sospeso con il direttore artistico vista la recidiva eliminazione. Per esempio i The Kolors, pare alla loro quarta bocciatura e i poveri Jalisse, respinti per il 26esimo anno consecutivo. E che commentano: “Non molliamo”. Ecco di seguito la lista di tutti gli: Francesca Michielin, Sangiovanni, ...